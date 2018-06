Iago Maidana vê Atlético-MG em reflexão e projeta resposta contra o América-MG

A estreia de Iago Maidana no Atlético Mineiro não foi a desejada. Contratado após se destacar pelo Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro foi titular diante da Caldense, no sábado, e deixou o Independência derrotado por 2 a 1. Decepcionado, revelou que nem saiu de casa durante a folga do carnaval, aproveitando os dois dias de descanso para refletir. E ele assegurou que esta também deve ter sido a postura dos seus companheiros.

"Eu sou muito competitivo, não gosto de perder. Nesses dois dias eu não saí de casa, fiquei pensando. Foram dois dias muito ruins para mim, porque além de a gente ter perdido, nós levamos dois gols, uma coisa que me indigna, ainda mais um gol na bola por cima, porque sou muito alto e me cobro muito. Claro que não foram erros individuais, e sim de toda a defesa. Acho que todo mundo tirou um tempo para pensar no que aconteceu no fim de semana. Esse tem que ser o espírito: a gente tem que ficar chateado, se cobrar, ficar bravo. É assim que um time campeão chega. A gente tem muitos jogadores assim. É continuar esse trabalho que está sendo feito, ouvir quem quer nos ajudar e dar sequência ao trabalho", disse.

O início irregular de temporada provocou a queda do técnico Oswaldo de Oliveira e deixa o time em situação ruim na classificação do Campeonato Mineiro, na quarta posição, com apenas oito pontos somados em seis jogos. A tentativa de reação será no próximo domingo, quando o time vai encarar o vice-líder América, no Independência, pela sétima rodada.

"A gente sabe que é um jogo muito difícil. Além de ser um clássico, é contra um dos primeiros da tabela, então vamos trabalhar demais essa semana para chegar preparado. A confiança é muito importante, temos que nos fechar e trabalhar porque tenho certeza que vai dar resultado", concluiu Iago Maidana.