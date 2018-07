Iarley acredita que Corinthians vai embalar após triunfo

O atacante Iarley acredita que a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 encerrou a má fase do Corinthians, que ficou sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Assim, ele ressaltou que o time voltou a ter chances de conquistar o título nacional e está em crescimento em um momento decisivo da competição.

Corintianos festejam a volta da confiança

"A gente sempre teve a cabeça focada na luta pelo título, tivemos as turbulências, mas a vitória veio na hora certa, em um clássico, e dá moral para a sequência. Espero que possamos manter o nível na reta final", afirmou Iarley, em entrevista à TV Globo, ressaltando que o triunfo aumenta a confiança do elenco corintiano.

O atacante Iarley apontou a organização tática e a forte marcação como as principais mudanças da equipe sob o comando de Tite. "A organização, principalmente, alguns retornos de lesões que o Adílson não teve. Ele já deu uma organizada no time, ontem a marcação foi um ponto forte", disse.

O triunfo sobre o rival Palmeiras deixou o Corinthians com 53 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. A equipe está atras de Fluminense e Cruzeiro, que soma 54 pontos. Na quarta-feira, o time enfrentará o Flamengo, no Engenhão.