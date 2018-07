Iarley comemora nova chance como titular no Corinthians

Contra o Independiente Medellín, no Pacaembu, ele será o substituto de Ronaldo, poupado para melhorar a forma física. Apesar de o Corinthians já estar classificado, o jogo é encarado por Iarley como a sua redenção.

Depois de um bom início, ele machucou o tornozelo, perdeu o ritmo de jogo e o lugar no time titular, além de se envolver numa polêmica com Ronaldo, o que o atacante nega - Iarley estaria insatisfeito com a reserva.

Nesta quarta, ele reconheceu que a lesão no tornozelo atrapalhou bastante, mas disse que a partir de agora vai voltar a brigar por uma vaga na equipe. "Tenho condições de ser titular. É preciso esperar o momento certo", afirmou, sem se importar em ser reserva de Ronaldo. "Isso não me incomoda. Estou muito feliz de conviver com ele, estou apreendo bastante."

Iarley vai fazer dupla de ataque com Dentinho, com quem briga por posição, já que Ronaldo é titular absoluto. Com os dois formando o ataque, a maneira de a equipe jogar muda um pouco.

Iarley e Dentinho têm características semelhantes, jogando aberto pelos lados. Nesta quinta, Iarley ficará um pouco mais centralizado, que é o papel de Ronaldo. "Também posso jogar de costas para o gol", disse Iarley. "Mas vou ter liberdade, sem ser tão centroavante."