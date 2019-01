Ibañez deixa o Fluminense e é anunciado como reforço da Atalanta

A Atalanta anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem zagueiro Ibañez, de apenas 20 anos, que estava no Fluminense. A negociação vinha se desenrolando pelos últimos dias e era dada como praticamente selada, mas somente agora o clube italiano a oficializou.

Em breve comunicado, a Atalanta informou que adquiriu o jogador "em acordo definitivo", sem revelar os valores envolvidos ou o tempo de contrato. De acordo com o jornal La Gazzetta Dello Sport, no entanto, o clube desembolsou 4 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) para assinar com o zagueiro até junho de 2023.

"Gostei muito do que vi, a estrutura toda. Estou muito orgulhoso de estar na Atalanta. É uma nova cidade, um novo desafio e uma grande oportunidade que terei na carreira", declarou o jogador ao site oficial do clube.

Titular nas primeiras partidas do Fluminense no ano, Ibañez desfalcou a equipe diante da Portuguesa-RJ, no último domingo. Liberado pela diretoria, ele viajou para a Itália para acertar os últimos detalhes do contrato com a Atalanta.