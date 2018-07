Íbis desafia lanterna Vasco para confronto inédito no Recife

O Vasco não tem refresco no Brasileirão, e agora também vira gozação nas redes sociais. Lanterna da competição e maior candidato a ser rebaixado para a Série B, o time de São Januário foi desafiado a jogar contra o Íbis, o pior time do mundo, mas que venceu o Timbaúba por 8 a 2 pelo Série A2 de Pernambuco. A vitória, maior de todas na história do clube do Recife, foi suficiente para provocar o Vasco.

Em um twitter, seguidores do Ibis dizem que o time marcou oito gols em uma única partida, enquanto que o 'riva' do Rio leva 23 rodadas do campeonato para marcar nove. Pura gozação. O Vasco não respondeu às provocações. Amarga calado a fase ruim.

Jorginho, que assumiu a equipe no lugar de Celso Roth, com passagem relâmpago por São Januário, tenta de todas as maneiras salvar o time. Ele e Zinho trabalham para tirar o Vasco do fundo do poço. A equipe tem 13 pontos em 23 jornadas. O primeiro fora da Z-4 é o Coritiba, com 26. É o dobro de diferença.

Se vai mal no Nacional, na Copa do Brasil o Vasco está vivo. Eliminou o Flamengo e agora mede forças com o São Paulo, em jogos de ida e volta. No Brasileirão, encara nesta quarta-feira a Ponte Preta. O confronto com o Íbis ficará para mais tarde.