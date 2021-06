Íbis faz 'proposta' a Messi no último dia de contrato do jogador com o Barcelona

Ainda sem acordo por renovação com o Barcelona, Lionel Messi recebeu uma "proposta" bastante curiosa do Íbis Sport Clube, o Pior Time do Mundo. A equipe pernambucana aproveitou o imbróglio do craque argentino com o gigante europeu para brincar com a situação.

Em sua página no Twitter, o Pássaro Preto publicou a minuta do contrato, escrita em portunhol — mistura de português com espanhol —, que seria oferecida a Messi, seis vezes melhor do mundo. A "propuesta", porém, possui uma série de condições que fazem jus ao clube, mas nem tanto ao astro, como não poder fazer gols ou ser campeão.

Disputando a Copa América, Messi está em seu último dia de contrato com o Barcelona, clube no qual atua desde os 12 anos e estreou profissionalmente em 2004. Multicampeão pela equipe catalã, o jogador entrou em rota de colisão com a diretoria culé nas últimas temporadas, aumentando os rumores de uma possível saída. Nesta quarta-feira, o presidente Joan Laporta afirmou estar otimista na renovação com o atleta.

É OFICIAL! Hoje é o último dia do contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube. Assina, MESSI ✒️@betsson_brasil #MessiNoÍbis pic.twitter.com/tJKMOrqnLD — Íbis Sport Club (@ibismania) June 30, 2021

De Paulista, litoral norte pernambucano, o Íbis é conhecido pela irreverência nas redes sociais, alavancada sempre pelo fato de ser notoriamente conhecido como o pior time do mundo. A alcunha surgiu nos anos 80, quando ficaram 3 anos e 11 meses sem vencer, marca registrada no Guinness Book.

Enquanto Messi não decide seu futuro, o argentino volta a campo no sábado, pela seleção argentina. A Albiceleste enfrenta o Equador no estádio Olímpico, em Goiânia, pelas quartas da Copa América.