'Pior time do mundo', Íbis volta à primeira divisão do Campeonato Pernambucano

O Íbis está de volta à elite do Campeonato Pernambucano. A equipe ficou 21 anos disputando divisões inferiores e agora, para a irônica insatisfação dos torcedores do "pior time do mundo", estará disputando o título do torneio estadual ao lado dos grandes Sport, Náutico e Santa Cruz.

A equipe da cidade de Paulista, a poucos quilômetros da capital Recife, empatou, neste domingo, com o Petrolina em duelo direto pela vaga, por 2 a 2. Com o resultado, o Íbis garantiu o acesso ao lado do Caruaru City, jovem equipe do interior pernambucano, que conquistou o título.

O Íbis já vinha impressionando por seus resultados logo na primeira fase. No Grupo A, o Pássaro Preto, como é conhecido, avançou na segunda posição, igualado em pontos ao líder América-PE. Na etapa seguinte, as equipes foram divididas em dois grupos, com quatro times em cada. O Íbis terminou novamente em segundo, atrás do Petrolina, de quem foi algoz nesta tarde.

Na fase decisiva, um quadrangular foi formado com Petrolina, Íbis, Caruaru City e América-PE. Em confrontos só de ida, o Caruaru somou cinco pontos e no saldo de gols superou o Íbis, que terminou com a mesma pontuação. O Petrolina fez quatro, enquanto o América, apenas um.

Com a definição do acesso neste domingo, estão definidas as equipes que participarão da Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2022: Náutico, Sport, Salgueiro, Santa Cruz, Afogados, Vera Cruz, Retrô, Sete de Setembro, Caruaru City e Íbis.