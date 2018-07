Íbis tira sarro do São Paulo por goleada sofrida: '6 tão bem?'

O time conhecido como o "pior do mundo" debochou do São Paulo nesta segunda-feira pela goleada sofrida por 6 a 1 diante do Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana do Ibis, que chegou a ficar quase quatro anos sem ganhar, escreveu no Twitter que o time paulista o imitou ao perder o clássico por um placar tão elástico.

"Vamos processar o São Paulo por fazer cosplay do nosso time sem a nossa permissão", disse em uma das postagens. Em outro recado, o Ibis fez paródia de versículos da Bíblia. "Evitarás falar de futebol e assim permanecerá em paz com seus amigos. Coríntios: 6. São Paulo 1". O perfil oficial do clube também enviou perguntas ao São Paulo com trocadilhos: "6 tão bem?".

O Ibis ficou famoso por ter vivenciado entre o fim da década de 1970 e o começo da década seguinte o jejum de três anos em 11 meses sem vencer. O período contemplou 23 partidas e foi registrado no Livro dos Recordes. O clube atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Estadual e não poupou das piadas nem mesmo o capitão são-paulino, que ficou fora do clássico. "Era melhor o Rogério Ceni encerrar a carreira pelo nosso time, seria menos vergonhoso".