Ibra e Cavani marcam 2 cada e PSG conquista o penta da Copa da Liga

Com dois gols de Ibrahimovic e dois do uruguaio Cavani, o Paris Saint-Germain atropelou o Bastia por 4 a 0 neste sábado, no Stade de France, e conquistou a Copa da Liga Francesa pela quinta vez, sendo a segunda consecutiva.

O caminho para a vitória veio logo aos 20 minutos de partida, quando o zagueiro Squilaci derrubou Lavezzi na área e foi expulso. Ibrahimovic cobrou para abrir o marcador. O camisa 10 estava inspirado e ampliou aos 41, quando matou no peito na entrada da área e chutou rasteiro.

Com a tranquilidade no placar, o PSG diminuiu o ritmo no segundo tempo. O treinador aproveitou para dar ritmo ao brasileiro Lucas, que voltou a entrar em campo após quase dois meses lesionado. Ele se juntou a Marquinhos, Thiago Silva e Maxwell, que começaram entre os titulares.

Cavani também entrou na etapa final na vaga de Lavezzi e aproveitou para dar números finais ao placar. Aos 35 minutos, ele fez o terceiro de cabeça após cruzamento de Aurier. Nos acréscimos, recebeu livre e tocou na saída do goleiro.

Embalado, o PSG agora tentará manter viva as esperanças de novas conquistas na Liga dos Campeões. Na quarta-feira, receberá o Barcelona no jogo de ida pelas quartas de final. Expulso diante do Chelsea nas oitavas de final, Ibrahimovic terá de cumprir suspensão.