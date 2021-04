Ibra invade as telas de cinema e vai ser ator na saga de Asterix

O atacante Ibrahimovic vai trocar os gramados pelas telas de cinema. Pleo menos por algum tempo. O artilheiro do Milan e da seleção da Suécia vai viver o personagem Antivirus na saga de Asterix, cujo título é Asterix e Obelix: o império do meio. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o jogador rossonero vai ser um legionário romano na produção. O lançamento está previsto para acontecer em 2022. O jogador fez uma postagem hoje em seu perfil do Instagram apenas com o nome Antivirus, o seu personagem.

O periódico italiano dá conta ainda de que além de Ibrahimovic, outras celebridades como a cantora Angèle e o rapper Orelsan também deverão compor o elenco de estrelas do filme. Asterix e Obelix é uma franquia francesa de filmes, cuja matriz vem da série de história em quadrinho do mesmo nome. Já há quatro filmes lançado nos cinemas. O lançamento do 39º álbum sobre as aventuras de Asterix está previsto para 21 de outubro, anunciou à imprensa francesa o roteirista Jean-Yves Ferri, que se tornou um dos "pais" do personagem, ao lado do desenhista Didier Conrad.

As gravações seriam realizadas inicialmente no ano passado na China, mas em função da pandemia do novo coronavírus, a rodagem das cenas precisou ser adiada. Essa não é a primeira vez que o jogador sueco se arrisca em tramas e palcos. Ele já participou do Festival de Sanremo quando cantou em um dueto com Sinisa Mihajlovic, técnico do Bolonha. Desde então, Ibra já havia manifestado o desejo de realizar um trabalho relacionado à atuação nos palcos.

Em março, no programa "Jimmy Kimmel Live", ao ser questionado sobre o que pretendia fazer após pendurar as chuteiras, o atacante disse não descartar a possibilidade de virar ator de cinema. Ele destacou ainda até o seu gênero preferido: filmes de ação. "Eu sou um pouco curioso para saber como é o mundo desse lado (atuação). Pode ser vilão, mocinho, herói... Preciso ser um cara da ação, que pula de prédios e faz essas coisas malucas", disse Ibra durante entrevista.

Pelo Campeonato Italiano, a missão do artilheiro é tentar ajudar o Milan a dimininuir a distância de 11 pontos que separa a sua equipe da líder Internazionale (71 a 60). Na briga pela artilharia da competição, ele aparece com 15 gols empatado em quarto lugar com Insgne, Lautaro Matinez e Simy. O próximo compromisso da sua equipe esta marcado para sábado, quando encara o Parma fora de casa.