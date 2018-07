Ibrahimovic admite ansiedade para enfrentar Barcelona

O sueco não escondeu a ansiedade por enfrentar o Barcelona, admitindo que será uma partida especial para ele. "Eu estava ansioso por esta partida. Fiquei desapontado (com o que aconteceu no Barcelona), mas, para mim, jogar contra um ex-time não é nada pessoal. Claro, é algo emocional, um grande jogo", afirmou.

Ibrahimovic deixou o Barcelona após ficar apenas uma temporada pelo clube. Apesar da boa média de gols - marcou 16 só no Campeonato Espanhol -, ele sofreu para se adaptar ao esquema da equipe e por diversas vezes foi deixado no banco pelo técnico Guardiola, com quem teve um desentendimento que dura até hoje.

Apesar das lembranças ruins da época que passou no Barcelona, o atacante do Milan não esconde sua admiração pelo rival desta quarta-feira. "Vamos jogar contra o melhor time do mundo, sem dúvidas. Mesmo depois que deixei a equipe, sabia que estava saindo do melhor time do mundo", avaliou Ibrahimovic.

O Milan é o segundo colocado do Grupo H da Liga dos Campeões, com oito pontos, enquanto o Barcelona lidera com dez - ambos já estão classificados para as oitavas de final. Dessa forma, Ibrahimovic sabe que o duelo desta quarta-feira perde um pouco da importância. "Acho que este jogo será mais sobre prestígio", declarou.