Ibrahimovic amplia contrato com PSG até junho de 2016

PARIS - O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a prorrogação do contrato de Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada. Agora, o atacante sueco tem vínculo com o clube francês até junho de 2016. Segundo informações da imprensa francesa, ele passará a ganhar 15 milhões de euros por ano, contra 13,8 milhões antes da renovação.

"Não vejo clube na Europa mais ambicioso do que o PSG. Meu desejo é que esse seja meu último grande time. Esse clube é como eu: seu sonho nunca é grande o suficiente", disse Ibrahimovic, que só estaria atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na lista de jogadores de futebol mais bem pagos. Os valores dos ganhos anuais do português do Real Madrid e do argentino do Barcelona seriam de 17 e 16 milhões de euros, respectivamente. Ibrahimovic chegou para a temporada 2012/2013 como uma das mais importantes contratações da história do PSG, que desembolsou 20 milhões de euros para tirá-lo do Milan. Ele veio como um dos grandes reforços adquiridos pelo empresário do Qatar Nasser Al-Khelaifi, que comprou o clube em 2011.

Em 46 partidas nos primeiros 12 meses como jogador do clube parisiense, ele marcou 35 gols, 30 deles que o colocaram como artilheiro do Campeonato Francês. O bom desempenho do sueco ajudou o PSG a conquistar o primeiro título nacional desde a temporada 1993/1994. Na Liga dos Campeões, a equipe só foi eliminada nas quartas de final pelo Barcelona. Ibrahimovic está no sétimo clube da carreira dele, sendo o jogador que mais dinheiro movimentou na história do futebol se forem somadas todas as suas transferências. Com passagens por Malmoe, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan e PSG, já foram gastos 180 milhões de euros pelo astro sueco.