Ibra anuncia adeus à seleção sueca após a Euro e não irá ao Rio

Zlatan Ibrahimovic surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que irá se aposentar da seleção sueca após terminar de defender o seu país na Eurocopa, que está sendo realizada na França. O astro de 34 anos fez a revelação um dia antes de o time nacional enfrentar a Bélgica, em Nice, pela rodada final do Grupo E da competição continental.

Como a Suécia está na lanterna da chave e corre sério risco de ser eliminada, este confronto diante dos belgas poderá ser o último do atacante com a camisa da seleção do seu país. "O último jogo da Suécia na Euro será meu último jogo com a Suécia, então espero que isso não seja amanhã", afirmou o atleta, para em seguida destacar que projeta defender a equipe nacional no torneio nacional "o maior tempo possível".

Para completar, Ibrahimovic ainda assegurou que não virá ao Rio para disputar os Jogos Olímpicos, em agosto, depois de ter sido incluído, no último dia 15, em uma pré-lista de 35 convocados da Suécia para defender o seu país no torneio de futebol masculino da competição. "Não participarei da Olimpíada porque meu último jogo pela Suécia será nesta Eurocopa", frisou.

E, mesmo que a Suécia seja eliminada nesta quarta-feira no confronto marcado para começar às 16 horas (de Brasília), ele assegurou que não ficará decepcionado com o desempenho que teve com a camisa do time nacional, do qual é o maior artilheiro da história, com 62 gols, e se tornará o sexto jogador com maior número de atuações ao chegar a 116 nesta quarta-feira.

"De qualquer forma, se a minha carreira se encerrar nesta quarta-feira, não estarei decepcionado, nunca, porque sou muito orgulhoso de ser capitão da Suécia e de tudo que eu alcancei. Então quero aproveitar este momento e agradecer a todos os torcedores porque eles tornaram isso possível para eu alcançar tudo que eu conquistei", afirmou Ibrahimovic, em entrevista coletiva. "Para mim decepção não existe. Existe apenas orgulho, gratidão e muito agradecimento", completou.

Para avançar às oitavas de final da Eurocopa, a Suécia precisa vencer a Bélgica nesta quarta-feira, sendo que a seleção do país soma apenas um ponto em dois jogos disputados até aqui, fruto de um empate com a Irlanda na estreia e de uma derrota para a Itália na segunda rodada do Grupo E.

'NO NÍVEL DE MESSI E CRISTIANO RONALDO'

"Nossa maior estrela estar indo embora da seleção é uma grande perda. Nós temos um jogador de seleção que está realmente no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E esse jogador é Zlatan Ibrahimovic", afirmou o técnico da seleção sueca, Erik Hamren, também nesta terça-feira, ao comentar a decisão anunciada pelo astro, o colocando de forma um pouco exagerada o atacante no mesmo patamar dois maiores jogadores da atualidade.

O treinador ainda revelou que Ibrahimovic discutiu sobre a aposentadoria com ele em "janeiro ou fevereiro", mas que apenas agora nesta terça o atleta confirmou a sua aposentadoria da seleção ao término da participação da Suécia nesta Eurocopa.

"Acho que a Suécia tem um futuro brilhante no futebol, mas é claro que, se perdemos

Zlatan Ibrahimovic, será uma perda enorme", disse o comandante. "Assim como um goleador, ele também é um indivíduo que tem ajudado muito o futebol sueco", reforçou.