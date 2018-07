Ibrahimovic anuncia que não participará do All-Star Game nos Estados Unidos

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, informou nesta segunda-feira que não participará do duelo entre a seleção dos jogadores da Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, e a Juventus, seu ex-clube.

+ Análise: Com desabafo em comercial, Neymar faz gol contra sua própria carreira

O jogador de 36 anos explicou que a maratona de jogos no clube norte-americano o impedirá de participar da partida contra o time onde atuou entre 2004 e 2006. O sueco vive grande fase na competição e marcou três gols na vitória por 4 a 3 sobre o Orlando City na última rodada.

No total, ele tem 15 gols desde que chegou ao clube, em março. Outra baixa para o All-Star Game é o espanhol David Villa, do New York City, que se recupera de uma lesão no joelho. No lugar deles foram chamados Dawin Quintero, do Minnesota, e Tyler Adams, do New York Red Bulls.

"Estou desapontado em perder o All-Star Game de 2018", informou Ibrahimovic em comunicado divulgado pelo Galaxy. "Quero agradecer aos fãs que votaram em mim para participar desse jogo. Meu foco principal agora está em marcar gols e ajudar o LA Galaxy nos playoffs".