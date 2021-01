Ibrahimovic brilha, Milan supera o Cagliari e fechará primeiro turno na liderança

O retorno de Ibrahimovic ao time titular do Milan foi em grande estilo nesta segunda-feira. Totalmente recuperado de lesão, o artilheiro anotou os gols da vitória sobre o Cagliari, na Arena Sardegna, por 2 a 0, que garantiu a liderança isolada e o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Italiano.

O Milan chegou aos 43 pontos, diante de 40 da rival Inter. Ainda pode ser alcançado na pontuação na rodada final do turno. Mas o time rubro-negro levaria vantagem nos critérios de desempate, pois venceu o confronto direto.

O técnico Stefano Pioli ganhou importantes desfalques na véspera do jogo. O turco Hakan Çalhanoglu e o lateral-esquerdo francês Theo Hernández, peças de destaque, foram diagnosticados com a covid-19. Já contava com outros problemas pelo vírus e apostou tudo em Ibrahimovic.

Aposta fácil e certeira. O goleador precisou de somente sete minutos para colocar o líder em vantagem no placar. Cobrou com estilo o pênalti que ele mesmo sofreu. Foi o 11.° gol do sueco, que tenta alcançar Cristiano Ronaldo, da Juventus, autor de 15. Em um primeiro tempo seguro e tranquilo do Milan, a vantagem poderia ser maior. Calabria acertou a trave, num lance com o goleiro batido.

Na volta do segundo tempo, a dupla voltou a aparecer. Logo aos 6, Calabria deu lançamento longo para Ibrahimovic, que ganhou na velocidade e bateu cruzado. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do sueco e seu 12.° gol no Campeonato Italiano.

A melhor chance dos mandantes surgiu nos pés de Simeone, já na fase final. O argentino saiu na cara de Donnarumma, mas tentou a cavadinha e parou no peito do goleiro. A resposta veio novamente com Ibrahimovic. O atacante saiu na cara no goleiro, porém não conseguiu chegar ao terceiro gol por causa de bela defesa.

O Milan poderia ter visto a tranquila vitória se tornar drama após lances bobos de Saelemaekers. Ele ficou menos de 10 minutos em campo e cometeu duas faltas por inexperiência. O jovem acumulou amarelos e foi expulso restando 16 minutos. A equipe passou aperto, contudo, soube se defender e segurar o ótimo resultado.