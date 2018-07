Ibrahimovic cobra 'perfeição' do Milan contra o Barça nas quartas de final

MILÃO - Ciente da tarefa árdua do Milan nesta quarta-feira, o atacante Zlatan Ibrahimovic afirmou que seu time terá que ser "perfeito" nos dois duelos, de ida e volta, se quiser eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo será disputado na Itália.

"Esta será uma partida diferente em relação à fase de grupos porque, para chegar às semifinais, não podemos perder. Teremos que ser perfeitos nos dois jogos", pregou o atacante sueco, se referindo aos dois duelos com o Barcelona no Grupo H. Vitória por 3 a 2 dos espanhóis e empate por 2 a 2 foram os resultados.

Para Ibrahimovic, os tropeços anteriores não devem interferir na partida desta quarta. "Se queremos conquistar títulos, temos que vencer partidas como essas", cobrou o atacante, que evitou exaltar os talentos individuais do rival. "Teremos que parar todos os jogadores do Barcelona, não apenas Messi. E eles terão que parar todos do Milan, e não apenas eu".

Questionado sobre sua saída tumultuada do Barcelona, em 2010, Ibrahimovic disse apenas que sente orgulho em ter defendido a camisa da equipe espanhola. "Quando cheguei ao Barcelona era um sonho como é para todos que chegam a este time. Pena que durou apenas um ano, mas o que aconteceu foi isso e já passou. De todas as maneiras, estou muito orgulhoso de ter jogado neste clube", declarou. O atacante deixou o Barcelona há dois anos após entrar em atrito com o técnico Joseph Guardiola.