Ibrahimovic critica Mbappé e diz que mudou o PSG: 'Sem mim, não seria o que é'

Ibrahimovic sempre se caracterizou pelas declarações polêmicas e a autopromoção. Aos 40 anos, o atacante do Milan voltou a chamar atenção, agora em declarações sobre o Paris Saint-Germain. Ao responder sobre o clube francês, garantiu que "sem mim, não seria o que é" e ainda deu uma leve cutucada em Mbappé, em sua visão, devendo futebol na equipe.

O atacante jogou no clube entre 2012 e 2016, no início do período milionário do PSG. Apesar dos fracassos na Liga dos Campeões, sonho do clube até hoje, Ibrahimovic ergueu 12 taças em Paris: quatro edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, três Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.

"Se acho que o elenco de hoje é mais forte do que o da minha época? Não, porque éramos uma equipe. Hoje não é uma equipe. Não estou dizendo que não seja forte, mas que não é tão boa quanto na nosso época", afirmou o jogador em entrevista ao Téléfoot.

E não faltaram polêmicas nas palavras de Ibrahimovic no descontraído bate-papo. "Quando o PSG foi comprado, fui um dos primeiros a assinar. E estou muito orgulhoso disso. Sem mim, o PSG não teria se tornado o que é. Algumas pessoas pensam que vim pelo dinheiro, pela cidade, pela vida... Não, eu vim e tudo mudou", garantiu.

Acabou sobrando até para o francês Mbappé, campeão do mundo com a França. Na visão do atacante sueco, o jovem não vem jogando tudo o que pode pelo PSG e precisa se cercar de melhores "motivadores".

"Eu amo Mbappé, mas ele não está fazendo o suficiente. Ele deve sentir o gosto de sangue, caminhar sobre o fogo. Cerque-se de quem dirá que você não é bom o suficiente, e assim será melhor", mandou a "dica", Ibrahimovic.