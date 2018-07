Ibra dá show em despedida, e PSG é campeão da Copa da França

O último ato de Zlatan Ibrahimovic com a camisa do Paris Saint-Germain não poderia ter sido diferente de toda a sua passagem pelo clube. Neste sábado, o sueco comandou o PSG na goleada por 4 a 2 sobre o Olympique de Marselha, no Stade de France, com dois gols e uma assistência, e garantiu o título da Copa da França na sua despedida do time.

Assim, o PSG fechou a temporada 2015/2016 com todos os títulos nacionais possíveis, pois também conquistou a Copa da Liga Francesa, além do Campeonato Francês com superioridade incontestável de 96 pontos contra 65 do vice Lyon.

Ibrahimovic encerra sua passagem pelo time após quatro temporadas com 156 gols em 187 jogos (média de 0,87), quatro títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França, três Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.

Neste sábado, o PSG abriu o placar logo aos três minutos de bola rolando, com o meio-campista Matuidi, mas o Olympique conseguiu buscar o empate aos 12, com Thauvin. Com Ibrahimovic até então apagado, a igualdade se manteve na saída para o intervalo.

No entanto, o sueco resolveu mostrar serviço na segunda etapa. Aos dois minutos, de pênalti, ele recolocou o PSG na frente. Aos 12, deu assistência para Edinson Cavani ampliar e, já aos 37, fez seu último gol pelo time da capital francesa.

O Olympique de Marselha ainda descontou aos 42 minutos, com Batshuayi, mas não conseguiu atrapalhar a festa final do relacionamento entre Paris Saint-Germain, Ibrahimovic e torcida.