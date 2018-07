Ibrahimovic desfalca o Paris Saint-Germain contra o Barcelona

O Paris Saint-Germain não vai ter seus principais jogadores para tentar parar o embalo do Barcelona de Messi e Neymar. A equipe parisiense, que já não teria Thiago Silva e Lavezzi para o duelo desta terça-feira, pela Liga dos Campeões, também não vai poder contar com o astro Zlatan Ibrahimovic, que está machucado e virou desfalque.

O sueco já não participou dos dois últimos jogos do PSG, mas era cotado para voltar ao time diante do seu ex-clube. Na manhã desta terça-feira em Paris, porém, ele passou por exames que mostraram que não houve a melhora prevista para a lesão no tornozelo do craque. Assim, já é certo que ele não pega o Barcelona no Parque dos Príncipes.

Em vídeo publicado no site do PSG, antes da notícia de que Ibra não enfrentaria o Barça, o jogador havia falado do gosto especial desta partida. "Jogar contra o Barcelona é um momento especial para mim. Enfrentar o Barça é uma situação espetacular. Será uma boa experiência para nós", havia dito.

O técnico Laurent Blanc também não pode contar com Lavezzi (três semanas afastado por uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita) e com o zagueiro Thiago Silva (dois meses fora por lesão muscular). Os brasileiros Lucas e Marquinhos devem jogar nos seus lugares.