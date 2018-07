Ibrahimovic desfalca PSG na rodada final do Campeonato Francês

Zlatan Ibrahimovic não defenderá o Paris Saint-Germain na última rodada do Campeonato Francês. Com o título garantido na partida passada, o técnico Laurent Blanc decidiu cortar o atacante, que ainda se recupera de lesão na panturrilha, da lista de relacionados para o jogo contra o Stade de Reims, no sábado.

"Ele queria jogar, mas decidimos não arriscar. Ele está muito melhor, porém temos que ter cuidado porque é uma lesão na panturrilha. Temos que ir devagar porque queremos que ele jogue a final", afirmou Blanc, nesta sexta-feira. Após se sagrar campeão francês, o PSG terá a chance de faturar o segundo título nacional nesta temporada no dia 30, contra o Auxerre, na final da Copa da França.

Desfalque no fim de semana, Ibrahimovic já havia ficado de fora da partida contra o Montpellier, no sábado passado. Ao vencer por 2 a 1, o time de Paris garantiu o título do Francês por antecipação.