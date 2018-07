Ibrahimovic desfalcará Barcelona contra o Real Madrid Se o Real Madrid não terá Kaká, o Barcelona amargará o desfalque do craque sueco Ibrahimovic no clássico deste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O atacante, que se recupera de uma lesão na perna esquerda, ficou fora da lista de relacionados para o jogo divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Guardiola.