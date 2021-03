Ibrahimovic é convocado e retorna à seleção da Suécia após quatro anos e meio

Mais de quatro anos e meio depois, o centroavante Zlatan Ibrahimovic está de volta à seleção da Suécia. Nesta terça-feira, o jogador do Milan foi convocado pelo técnico Janne Andersson para os jogos contra Geórgia, Kosovo e Estônia - os dois primeiros pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

Ibrahimovic tinha renunciado à equipe nacional sueca em 2016, logo após o término da Eurocopa daquele ano, disputada na França, que foi conquistado por Portugal. Ele se mostrou arrependido da decisão na sequência e tentou fazer pressão para participar da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas acabou não convocado por Andersson.

Mas nos últimos meses, o atacante de 39 anos, que está em grande fase no Milan, deixou no ar a possibilidade de um regresso, confirmado nesta terça-feira pelo treinador da seleção sueca.

"Retorno de Ibrahimovic? Ele é um excelente jogador de futebol, o melhor que já tivemos na Suécia. É claro que é muito curioso que ele queira voltar. Além do que pode contribuir em campo, ele tem uma experiência incrível e pode contribuir com outros jogadores da equipe", disse o técnico de 58 anos, nesta terça-feira, em declarações reproduzidas no site da Associação Sueca de Futebol (SvFF, na sigla em sueco).

Ibrahimovic também se manifestou pelas redes sociais com uma mensagem simples, mas carregada da marra que se tornou marca do atacante. "O retorno de Deus", escreveu o centroavante em sua conta no Twitter.

Além de Ibrahimovic, Victor Lindelof, zagueiro do Manchester United, consta na lista de Andersson para as partidas contra Geórgia e Kosovo, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, e para o amistoso contra a Estônia.