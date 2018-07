Ibrahimovic é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês

PARIS - O sueco Zlatan Ibrahimovic, do campeão antecipado Paris Saint-Germain, foi eleito neste domingo como o melhor jogador do Campeonato Francês pela segunda temporada consecutiva. Com uma rodada para o término da competição, o atacante já contabiliza 25 gols marcados. E, considerando todos os torneios da temporada, balançou as redes 40 vezes.

Na disputa pelo posto de melhor da temporada também estavam o brasileiro Thiago Silva (Paris Saint-Germain), o uruguaio Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e o colombiano James Rodríguez (Monaco). Mas Ibrahimovic venceu mais uma vez, assim como já tinha acontecido na eleição anterior, quando também comandou o título francês do PSG.

O prêmio é concedido pela União Nacional de Jogadores Profissionais (UNFP, na sigla em francês). Para a entidade, a equipe ideal da temporada seria a formada por Sirigu (París Saint-Germain); Aurier (Toulouse), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Perrin (Saint-Etienne) e Kurzawa (Monaco); Verratti (Paris Saint-Germain), Thiago Motta (Paris Saint-Germain) e James Rodríguez (Monaco); Lacazette (Lyon), Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e Cavani (Paris Saint-Germain).