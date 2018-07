Ibrahimovic e Lucas marcam, PSG goleia e dispara no Francês

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Saint-Étienne neste domingo. Goleou o adversário em casa por 4 a 1 e disparou na liderança do Campeonato Francês. Os anfitriões foram aos 29 pontos e abriram sete de vantagem para o Angers, que estão em segundo lugar. Os visitantes caíram para o quinto lugar, com 19.

O destaque da partida foi Ibrahimovic, que marcou gol, deu assistência e comandou a nona vitória da equipe em 11 jogos. O brasileiro Lucas entrou no lugar do sueco no segundo tempo e também balançou as redes. Completaram a goleada Kurzawa e Cavani. Verratti, contra, descontou para os visitantes. Na próxima rodada, o PSG visitará o Rennes, na sexta-feira. O Saint-Étienne receberá o Rems, no sábado.

Além de Lucas, a equipe de Laurent Blanc contou com a presença dos brasileiros Marquinhos, Thiago Silva e Thiago Motta. Sem a menor dificuldade, o time abriu o placar aos 24 minutos. O lateral Kurzawa recebeu passe pela direita e tocou na saída do golerio Ruffier.

Apesar de manter a superioridade, o time da casa só conseguiu ampliar aos três minutos da etapa final. Ibrahimovic puxou contra-ataque e rolou para a área, onde Cavani, livre, empurrou para as redes. Principal jogador da equipe na partida, o sueco deixou o dele aos 22 minutos. Desta vez, Cavani tocou para o atacante marcar o terceiro.

O Saint-Étienne foi ao ataque e descontou aos 29 graças a um azar da zaga do PSG. Marquinhos cortou o cruzamento, mas a bola bateu na canela de Verratti, que mandou contra o próprio patrimônio. O gol, no entanto, não abalou os anfitriões, que ainda marcaram o quarto. Verratti lançou para Lucas, que desviou de cabeça para as redes sacramentando a goleada.