Ibrahimovic é poupado e Suécia fica no 0 a 0 com a Eslovênia

Sem seu principal jogador e homem responsável por boa parte dos gols da seleção, a Suécia não conseguiu marcar no amistoso contra a Eslovênia, nesta segunda-feira. Com Ibrahimovic poupado, no banco de reservas, o país ao menos também não levou gols e ficou no empate por 0 a 0 diante de sua torcida, em Malmö.

Esta foi uma rara oportunidade de ver Ibrahimovic no banco da seleção sueca, com John Guidetti e Isaac Thelin no comando do ataque. Mas sem seu maior astro, a equipe não soube aproveitar as chances que teve e decepcionou em um amistoso pouco movimentado.

Na fase final de preparação para a Eurocopa deste ano, na França, a Suécia ainda terá outro amistoso antes do torneio. No domingo, duelará com o País de Gales, que também disputará a competição continental, em Solna, novamente diante de seu torcedor. Já a Eslovênia, que não vai à Eurocopa, será adversária da Turquia em amistoso no domingo.

A seleção sueca está no Grupo E da Eurocopa, talvez o mais difícil da competição, ao lado de Bélgica, Irlanda e Itália. A estreia do país acontecerá no dia 13 de junho, uma segunda-feira, contra os irlandeses, no Stade de France em Saint-Denis.