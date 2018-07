Ibrahimovic é suspenso novamente após xingar bandeirinha

Ibrahimovic foi expulso pelas ofensas dirigidas ao bandeirinha no final da partida, que marcava seu retorno aos gramados após cumprir dois jogos de suspensão por agredir um adversário em seu jogo anterior.

A Série A informou em comunicado que a punição foi imposta por uma "afirmação agressiva" dirigida ao árbitro assistente, apesar de o jogador ter dito depois da partida que os xingamentos eram para ele próprio.

O Milan jogou surpreendentemente bem sem seu principal atacante durante a suspensão anterior do sueco, que foi reduzida de três jogos para dois após um recurso. A equipe venceu o clássico contra a rival Inter por 3 x 0, com dois gols do brasileiro Alexandre Pato.

A equipe, que lidera o campeonato com três pontos de vantagem para o Napoli, está cada vez mais perto de seu primeiro título italiano desde 2004, mas a ausência de Ibrahimovic em metade dos seis jogos restantes na temporada pode atrapalhar os planos da equipe, e o Milan logo anunciou que vai recorrer.

O recente comportamento de Ibrahimovic coincide com uma queda de rendimento do atacante, após ter brilhado à frente do time do técnico Massimiliano Allegri nos dois primeiros meses da temporada, depois de ser contratado do Barcelona

(Por Mark Meadows)