Ibrahimovic elogia Suécia e diz que país tem condições de passar pela Inglaterra

A ótima e surpreendente campanha da Suécia nesta Copa do Mundo parece ter convencido o atacante Zlatan Ibrahimovic. O jogador, que ficou de fora da convocação para o torneio, chegou a dizer que a equipe seria melhor com sua presença, mostrou seu estilo provocador em algumas entrevistas, mas agora reconheceu o mérito da seleção na Rússia.

Ibrahimovic elogiou o futebol apresentado pela Suécia na Copa e considerou que o país tem totais condições de passar pela Inglaterra neste sábado, em Samara, pelas quartas de final do torneio. Em entrevista ao jornal sueco Expressen, o atacante considerou que é necessário apenas "continuar o que vem sendo feito no Mundial até o momento".

Apesar da análise favorável ao seu país, Ibrahimovic alertou para o lado psicológico do confronto e considerou que será um encontro "cheio de emoções". Afinal, as duas equipes lutam para chegar a um estágio do Mundial ao qual não estão acostumadas. A última vez que a Suécia avançou às semifinais da Copa foi em 1994, nos Estados Unidos, enquanto a da Inglaterra aconteceu quatro anos antes, na Itália.

"A equipe que conseguir lidar melhor com seus sentimentos vai ter uma vantagem", declarou aquele que é considerado o melhor jogador sueco de todos os tempos. Com a camisa da seleção o atacante do Los Angeles Galaxy de 36 anos é o recordista de gols, com 62 marcados em 116 jogos disputados.