Ibrahimovic está perto de voltar à seleção sueca, diz mídia local

A menos de 100 dias da Eurocopa, o astro Zlatan Ibrahimovic deve retornar à seleção da Suécia no final de março, antecipou a mídia local neste sábado, um eventual retorno que vem sendo falado há vários meses, mas que não foi confirmado pela Federação Sueca de Futebol.

"De acordo com várias fontes, Zlatan está convocado para a partida eliminatória para a Copa do Mundo no dia 25 de março, contra a Geórgia", disse o site especializado Footbolldirekt, notícia repercutida pela imprensa do país.

O atacante, que acumula 116 partidas internacionais e marcou 62 gols, não veste a camisa da seleção sueca desde a Euro-2016. No outono (europeu), Ibra admitiu à imprensa que estava "com saudades" da camisa amarela.

O astro de 39 anos mais tarde se encontrou com o técnico Janne Andersson para uma reunião "boa e proveitosa", segundo a federação.

"O diálogo com Zlatan continua", disse o porta-voz da federação Jakob Kakembo Andersson à AFP neste sábado, especificando que a próxima lista dos convocados será anunciada em 16 de março.

Sem Zlatan, a Suécia chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2018 e se classificou diretamente para a Euro 2020, adiada para junho e julho de 2021 devido à pandemia. Na fase de grupos, os suecos vão enfrentar Espanha, Polônia e Eslováquia.