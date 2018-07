Ibrahimovic exalta Mourinho e critica atuação do Milan

Frustrado com a derrota para o Real Madrid, por 2 a 0, o atacante Ibrahimovic detonou a atuação do Milan após a partida no Santiago Bernabéu, válida pela Liga dos Campeões. O sueco ainda exaltou o técnico José Mourinho, com quem trabalhou na Internazionale de Milão.

"Mourinho montou a equipe bem compacta, eles dominaram o campo. O Real Madrid já era forte e com a chegada de Mourinho ficou ainda mais", garantiu o sueco, agradecendo aos elogios que recebeu do treinador antes da partida. "Queria agradecê-lo pelo que disse sobre mim, foram belas palavras, mas o futebol é assim. Estou certo que terá sucesso em Madri".

Sobre a atuação do Milan, Ibrahimovic lamentou a falta de mobilidade e a ausência do zagueiro brasileiro Thiago Silva. "Não fizemos aquilo que poderíamos ter feito. O Real Madrid foi mais forte do que nós. O Milan deve jogar com mais velocidade e se movimentar mais. Também não tínhamos o Thiago Silva", lamentou.