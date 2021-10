Ibrahimovic faz contra e a favor, Milan bate Bologna e assume liderança na Itália

Ibrahimovic tinha tudo para sair como vilão, mas acabou sendo um dos heróis na vitória do Milan por 4 a 2 diante do Bologna pela nona rodada do Campeonato Italiano. Apesar do gol contra de seu astro, o clube rossonero se aproveitou de ter dois jogadores a mais para sair com os três pontos do Estádio Renato Dall'Ara. O craque sueco se recuperou do baque e fechou o placar em um toque de classe aos 45 minutos da etapa complementar.

Invicto na competição, o Milan conquistou a sua oitava vitória em nove jogos e assumiu provisoriamente a liderança, com 25 pontos, contra 24 do Napoli, único com 100% de aproveitamento. O ex-time de Maradona e Careca entrará em campo neste domingo, às 13h, diante da Roma, no estádio Olímpico.

O Bologna, por outro lado, ficou estacionado nos 12 pontos, caindo para a nona posição, ficando assim mais longe dos torneios continentais. Além disso, ainda viu cair a sequência de dois jogos sem derrotas na competição.

Ibrahimovic viveu uma cena de novela neste sábado. O veterano atacante sueco começou dando lindo passe para Rafael Leão fazer 1 a 0. A situação do Bologna piorou aos 21, quando Soumaoro fez dura falta de Krunic e acabou expulso. Com dez jogadores, o Milan não demorou para fazer 2 a 0, com Calabria.

No segundo tempo, Ibrahimovic tentou se abaixar em uma cobrança de escanteio, mas não contava com a falta de sorte. A bola desviou no craque e acabou no fundo do gol. O lance animou o Bologna, que, mesmo com um atleta a menos, chegou a empatar com Barrow. Mas, logo na sequência, Soriano deu um pisão em Ballo-Touré e, com ajuda do VAR, acabou recebendo o vermelho.

Sem dois jogadores, o time da casa se fechou por completo, mas não suportou a pressão do Milan, que fez 3 a 2, com Bennacer. Antes do apito final, apareceu a estrela de Ibrahimovic. O sueco recebeu belo passe de Bennacer e chutou firme para se recuperar do gol contra e confirmar o triunfo rossonero, por 4 a 2, o primeiro em seu retorno após longo tempo parado por lesão.

Mais dois jogos foram realizados neste sábado. Logo cedo, o Empoli fez 4 a 2, fora de casa, no lanterna Salernitana e se recuperou de duas derrotas seguidas no torneio. Logo depois, foi a vez do Sassuolo subir na tabela ao fazer 3 a 1 no Venezia.