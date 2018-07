Ibrahimovic marca no final e classifica o PSG na Copa da França

Colecionando apenas vitórias desde o primeiro dia de dezembro do ano passado, o Paris Saint-Germain levou um susto diante do Toulouse, vice-lanterna do Campeonato Francês, mas está classificado às oitavas de final da Copa da França. Kurzawa sofreu pênalti, Ibrahimovic cobrou aos 44 minutos do segundo tempo, e garantiu a vitória por 2 a 1 no Parque dos Príncipes.

Numa falha de marcação da zaga do PSG, David Luiz estava completamente fora do lance quando o suíço Moubandje recebeu sozinho na área para abrir o placar para o Toulouse aos 11 minutos do primeiro tempo. O zagueiro brasileiro, único titular a jogar na zaga do PSG nesta terça, ainda cometeu um pênalti puxando o adversário pela camisa na área, não dado pelo árbitro.

No segundo tempo, ele se redimiu fazendo um belo gol de cabeça após cobrança de escanteio de Lavezzi. O empate levaria o jogo para a prorrogação e o PSG não queria isso. Ibra e Lucas entraram em campo e o gol saiu. Kurzawa se jogou após Regattin chegar atrasado na bola e o árbitro desta vez deu pênalti, que o sueco não desperdiçou.

Se na Liga dos Campeões o PSG terá pela frente o Chelsea nas oitavas de final, pelo menos na França o time de Paris quer levar tudo. Tem 21 pontos de folga no Campeonato Francês, está nas oitavas da Copa da França e reencontra o Toulouse na quarta-feira da semana que vem na semifinal da Copa da Liga Francesa, mais uma vez no Parque dos Príncipes. No sábado, os dois times já haviam jogado pelo Francês, com vitória do PSG por 1 a 0, desta vez fora.