Ibrahimovic faz dois, dá show e leva PSG à liderança

PARIS - Com dois gols de Ibrahimovic, o Paris Saint-Germain goleou o Troyes, por 4 a 0, neste sábado, em Paris, e assumiu de forma provisória a liderança do Campeonato Francês, que chega neste fim de semana à sua 15.ª rodada. Maxwell e Matuidi também marcaram.

O lateral-esquerdo brasileiro abriu o placar com 17 minutos, num gol cujo mérito foi todo de Ibrahimovic. O sueco fez jogada individual pela direita, deixou um adversário no chão, foi à linha de fundo e rolou para o meio. O goleiro ainda tentou tirar, mas a bola caiu para Maxwell fazer.

O segundo gol também fica na conta de Ibra. Ele avançou com a bola dominada pelo meio e descolou lindo passe para o francês Matuidi, de primeira, mandar para a rede, já aos 18 do segundo tempo.

Mas faltava o sueco fazer o dele. E foram logo dois. Aos 25, ele recebeu na entrada da área, o zagueiro não deu o bote e ele chutou de esquerda, forte, sem chance para o goleio. Para fechar a contagem, já aos 44, jogada de Lavezzi pela lateral direita e cruzamento preciso para o centroavante, sozinho, na pequena área, com o gol aberto, encerrar a goleada.

Os números de Ibrahimovic na temporada seguem fantásticos. Só no Francês, são 12 gols em 11 jogos. Com o jogador tão inspirado, o PSG lidera a competição com 26 pontos, um a mais que Saint-Étienne e Lyon e dois de vantagem sobre o Bordeaux. O Olympique de Marselha aparece em quinto, com 23.