Ibrahimovic faz dois gols, perde pênalti e PSG empata na estreia

O Campeonato Francês da temporada 2014/2015 começou com sabor amargo para o Paris Saint-Germain, com Ibrahimovic de protagonista. O atacante foi o grande personagem do empate por 2 a 2 diante do Reims nesta sexta-feira, fora de casa, na abertura da competição. Foi dele os dois gols da equipe parisiense, mas o sueco também foi vilão ao perder um pênalti e outra chance clara de gol quando o jogo ainda estava em 1 a 0 para sua equipe.

Esta foi a primeira derrapada do PSG na temporada. A equipe vinha de uma boa vitória por 2 a 0 sobre o Guingamp, no último sábado, em Pequim, no jogo que lhe garantiu a Supercopa da França. Na ocasião, também foram de Ibrahimovic os dois gols do time. Os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos foram a defesa. E o atacante Lucas, ex-São Paulo, saiu no segundo tempo, mas também começou entre os 11.

Nesta sexta, a equipe parisiense começou com tudo e abriu o placar logo aos sete minutos, quando Pastore roubou bola no ataque e deu ótima enfiada para Ibrahimovic marcar. Aos 17, praticamente sem goleiro, o sueco recebeu de Verrati e conseguiu acertar a trave. Mais um minuto e novamente Ibrahimovic apareceu, desta vez para perder um pênalti, defendido por Placide.

As boas chances desperdiçadas cobraram seu preço logo na sequência. Em uma de suas primeiras chegadas, o Reims deixou tudo igual. Após cruzamento da esquerda, Oniangué se antecipou e tocou para a rede de canela. Aos 34, o time da casa virou o jogo. Charbonnier fez ótima jogada, invadiu a área e tocou para Devaux marcar.

O segundo-tempo virou um bombardeio do PSG ao gol adversário, mas o empate só saiu em lance fortuito. Ibrahimovic fez boa jogada pela esquerda e tentou cruzar, mas pegou mal na bola, que foi na direção do gol e encobriu Placide. O goleiro ainda conseguiu espalmar e tirá-la, mas ela já estava dentro do gol. Nos últimos minutos, os anfitriões foram para cima tentando a virada e a zaga do Reims chegou a tirar bola em cima da linha nos acréscimos. Apesar do esforço, o PSG ficou mesmo no empate por 2 a 2. Agora, a equipe se concentra para tentar a recuperação diante do Bastia, sábado que vem, dia 16, desta vez em casa.