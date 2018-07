Ibrahimovic faz mais três e ajuda PSG a golear o Valenciennes

VALENCIENNES - Com mais três gols nesta terça-feira, o craque Zlatan Ibrahimovic chegou a 17 em 14 jogos pelo Campeonato Francês, disparando na artilharia. Em mais uma partida de gala do sueco, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Valenciennes e goleou o rival por 4 a 0, fora de casa. O argentino Lavezzi marcou o quarto e fechou a contagem para o PSG.

Ao chegar a 17 gols na competição, Ibrahimovic superou a barreira de metade dos 32 gols feitos pelo Paris Saint-Germain no Francês. A equipe chegou aos 32 pontos na abertura desta 17.ª rodada da competição, mantendo o segundo lugar e ficando a apenas dois pontos do Lyon. O Valenciennes, com 26, ficou para trás, na quinta posição.

Nesta terça, Ibrahimovic não precisou ser genial para fazer os três gols. Tudo que se exigiu dele foi presença de área. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Lavezzi chutou rasteiro e o sueco estava no meio do caminho para desviar.

No começo da segunda etapa, ele pegou um rebote do goleiro Penneteau e fez o segundo. No terceiro, recebeu de Ménez já com o gol vazio e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Já quase no fim, aos 37, Lavezzi fechou a goleada.