Ibrahimovic faz propaganda contra covid: 'Respeite as regras. Você não é Zlatan'

O sueco Zlatan Ibrahimovic, jogador do Milan, aceitou o convite do governo da região da Lombardia, onde fica a cidade de Milão, para ser garoto-propaganda de uma campanha de conscientização da população na luta contra o coronavírus. O atacante foi infectado com a covid-19 no mês passado.

"O vírus me desafiou, e eu venci. Mas você não é o Zlatan, não desafie o vírus. Use a cabeça. Respeite as regras: distanciamento e máscara sempre. Venceremos!", disse Ibrahimovic, em um vídeo gravado no alto do Palazzo Lombardia, famoso complexo de prédios na cidade milanesa.

Leia Também Alexandre Pato deve anunciar seu novo clube nos próximos dias

Irreverente, Ibrahimovic disse que era uma "péssima ideia" o novo coronavírus o desafiar. "Eu tive teste positivo. Nenhum sintoma. Covid teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia", disse o jogador, em 24 de setembro.

Ibrahimovic: "O vírus me desafiou, e eu venci. Mas você não é o Zlatan, não desafie o vírus. Use a cabeça" pic.twitter.com/V669VVV8tA — Daniel Batista (@dbatista31) October 29, 2020

Ibrahimovic se recuperou do coronavírus após período de quarentena e voltou aos gramados com força total, ao marcar quatro gols nos últimos três jogos, ajudando o Milan a estar na liderança do Campeonato Italiano.