Ibrahimovic faz quatro na vitória da Suécia sobre Inglaterra

ESTOCOLMO - O atacante Ibrahimovic teve uma atuação de gala na inauguração do Friends Arena, o novo estádio nacional da Suécia, que fica na cidade Solna, no arredores da capital Estocolmo. Ele marcou quatro gols, incluindo um antológico de bicicleta de fora da área, e comandou a vitória sueca por 4 a 2 no amistoso desta quarta-feira contra a Inglaterra.

Com capacidade para 50 mil pessoas, o Friends Arena foi construído para ser a nova casa da seleção da Suécia - assim, o antigo Estádio Rasunda, palco da final da Copa de 1958, foi fechado. E a abertura não poderia ser em melhor estilo: Ibrahimovic levou os torcedores suecos ao delírio com sua inesquecível atuação nesta quarta-feira.

O show de Ibrahimovic começou logo aos 20 minutos, quando abriu o placar - assim, o atacante sueco de 31 anos, que defende o Paris Saint-Germain, se tornou o primeiro a marcar no novo estádio. Mas a Inglaterra, mesmo desfalcada de jogadores importantes, conseguiu virar ainda na primeira etapa, com os gols de Welbeck, aos 35, e Caulker, aos 38.

Terminado o primeiro tempo, a Inglaterra tinha a vantagem no placar e parecia determinada a estragar a festa sueca. Mesmo porque, o dia foi especial para o meia Steven Gerrard, que se tornou o sexto jogador na história a atingir a marca de 100 jogos pela seleção inglesa, junto com Peter Shilton, Beckham, Bobby Moore, Bobby Charlton e Billy Wright.

Mas Ibrahimovic tratou de definir o amistoso no segundo tempo. Ele empatou o jogo com um golaço aos 33 minutos, após matar a bola no peito e chutar forte. Depois, colocou a Suécia em vantagem em uma cobrança de falta violenta aos 39. E ainda deixou o melhor para o final: já nos acréscimos, aproveitou saída errada do goleiro Hart e, de costas para o gol, emendou uma bicicleta incrível de fora da área, encobrindo os defensores ingleses para marcar.