Ibrahimovic faz três, PSG goleia e avança às oitavas da Copa da França

BREST - Depois de dois adiamentos por conta da chuva, a partida entre Paris Saint-Germain e Brest foi realizada nesta quarta-feira. Fora de casa, a equipe de Paris não tomou conhecimento do time da segunda divisão e goleou por 5 a 2, em jogo válido pela Copa da França. Com a vitória, o PSG avançou à fase que antecede às oitavas de final.

O jogo em Brest deveria ter sido realizado no domingo, mas foi adiado já na véspera, por conta da previsão de chuva e da expectativa de que o gramado do Estádio Francis-Le Blé ficasse prejudicado. A partida, depois, deveria ter sido realizada na terça, mas foi novamente protelada.

Nesta quarta-feira, Ibrahimovic marcou três gols, mas não mostrou muita felicidade. O sueco, que ficou fora da lista dos três atletas que concorrem ao prêmio Bola de Ouro da Fifa de 2013, comemorou os gols como se tivesse marcado em final de pelada entre solteiros e casados.

Foi assim até mesmo quando abriu o placar, completando de primeira, de trivela, com a esquerda, um cruzamento vinda da esquerda. Thiago Motta, de carrinho, fez o segundo, os donos da casa descontaram, e aí Ibrahimovic voltou a marcar.

O terceiro saiu após falta levantada na área. Alex não alcançou e o sueco só escorou. Ainda no fim do primeiro tempo, Ibra saiu na cara do goleiro e deu uma cavadinha para fazer mais um bonito gol. Na volta do intervalo, Lavezzi fez o quinto e o PSG diminuiu o ritmo. No finalzinho, o Brest ainda anotou seu segundo gol.