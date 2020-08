Ibrahimovic indica renovação de contrato com Milan e mudança de número de camisa

Com ar de mistério, o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic indicou nesta sexta-feira que vai renovar seu contrato com o Milan para a temporada 2020/2021. Seu atual vínculo com o clube italiano acaba nesta segunda, mas nas suas redes sociais o jogador de 38 anos publicou uma mensagem relembrando uma brincadeira que fez pouco tempo depois de chegar ao time, em janeiro passado. "Como eu disse, estou apenas aquecendo, Milan", escreveu no Twitter.

Além da mensagem, a publicação tem uma foto de Ibrahimovic com os braços abertos e uma montagem na numeração do uniforme: ao invés da camisa 21, usada desde o início deste ano, quando chegou ao Milan, há uma substituição indicando que ele usará a número 11 a partir de agora.

Leia Também Maldini garante que renovação de Ibrahimovic é uma prioridade para o Milan

Diretor do Milan, o ex-zagueiro e capitão Paolo Maldini assegurou nesta semana que manter Ibrahimovic no elenco continua sendo uma prioridade para a próxima temporada, embora destaque que o clube italiano tem recursos "limitados" para esta janela de transferências do verão europeu. Mino Raiola, empresário do jogador, já afirmou há alguns dias que o problema não era dinheiro, "mas sim as convicções".

Maldini disse que as negociações para uma renovação de contrato do sueco continuam. Ibrahimovic foi uma aposta da direção do Milan em janeiro passado, tendo assinado apenas até o final desta temporada.

"Estamos trabalhando duro para chegar a um acordo. A temporada (2020/2021) começa daqui a 20 dias, sabemos que temos pouco tempo para preparar as coisas. Por isso queremos chegar a um acordo em breve. Será normal ter um plano B, C ou D, mas temos prioridades e Ibrahimovic é uma delas", comentou o diretor, ídolo do clube por ter jogado por somente no Milan em toda a sua carreira de 1984 a 2009.

De acordo com as notícias mais recentes na Itália, falta chegar a um acordo quanto ao salário de Ibrahimovic. O clube propôs seis milhões de euros (quase R$ 40 milhões na cotação atual) por temporada, enquanto que o jogador pretende receber sete milhões (R$ 46,6 milhões).