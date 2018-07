Ibrahimovic marca e Suécia abre vantagem sobre a Dinamarca

A Suécia fez valer o mando de campo e derrotou a Dinamarca por 2 a 1, neste sábado, no jogo de ida da repescagem das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, que será na França. Forsberg e Ibrahimovic, de pênalti, marcaram os gols do time anfitrião. Jorgensen descontou e colocou fogo na disputa, já que existe a regra do gol fora de casa.

Com isso, os suecos jogam por um empate no duelo de volta, que acontecerá nesta terça-feira, em Copenhague. Se a Dinamarca vencer por 1 a 0, garante a vaga. Caso o placar se repita, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A Suécia também se classifica se perder pela diferença de um gol, contanto que marque mais de um (3 a 2, 4 a 3, etc).

O time da casa saiu de campo com a vitória graças ao meia Forsberg. O jogador que atua no Red Bull Leipzig, da segunda divisão da Alemanha, abriu o placar e também sofreu o pênalti que Ibrahimovic cobrou. O primeiro gol dele saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito Lustig cruzou para trás e o jogador de 23 anos bateu firme para tirar o zero do marcador.

Com cinco minuto jogados do segundo tempo, Forsberg invadiu a área e foi derrubado por Kahlenberg. Ibrahimovic cobrou com força à meia altura, no canto direito do goleiro Schmeichel, e ampliou. A Dinamarca passou a pressionar e conseguiu diminuir aos 34 em jogada de bola parada. Eriksen cobrou escanteio, Poulsen desviou e Jorgensen apareceu na segunda trave para empurrar para as redes e deixar a sua seleção viva na disputa pela vaga à Eurocopa de 2016.