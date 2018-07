Ibrahimovic marca de novo e dá vitória ao PSG

O desempenho do craque sueco no novo rico do futebol mundial é impressionante. Em 12 jogos, fez exatos 12 gols. Só não marcou em quatro partidas, mas compensou fazendo dois gols em outras quatro. A fase fica mais brilhante quando se observa que ele também marcou nos dois últimos jogos da Suécia.

Neste sábado, o gol dele saiu aos 30 minutos do segundo tempo. O sueco fez tudo sozinho. Recebeu na intermediária, protegeu do primeiro marcador, driblou o segundo e passou pelo terceiro. Tentou o toque na direita, a zaga interceptou e a bola voltou para ele. O atacante dominou de novo, jogou para e perna esquerda e tocou com classe, tirando do goleiro.

A vitória levou o PSG a 22 pontos, na liderança do Campeonato Francês. Em segundo vem o Tolouse, que também venceu neste sábado, fazendo 3 a 1 no Brest e chegando aos 19 pontos.