Ibrahimovic marca de novo e PSG abre seis pontos na liderança Zlatan Ibrahimovic começou a partida no banco de reservas, mas ainda assim marcou seu 21o gol na mesma quantidade de partidas no Campeonato Francês, e o Paris St Germain abriu seis pontos na liderança do torneio com a vitória de 3 x 1 sobre o Bastia nesta sexta-feira.