Ibrahimovic marca de peito e PSG avança na Copa da Liga Francesa

Com cinco brasileiros entre os titulares, o Paris Saint-Germain avançou na Copa da Liga Francesa, terceiro principal torneio nacional do país. Nesta terça-feira, com um golaço de Ibrahimovic, o PSG venceu o Saint-Étienne, fora de casa, por 1 a 0, e se garantiu na semifinal da competição.

Depois da derrota por 4 a 2 para o Bastia, sábado, pelo Francês, o técnico Laurent Blanc escalou o que tinha de melhor nesta terça, com cinco brasileiros: Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, Lucas e Thiago Motta (naturalizado italiano). Só Maxwell ficou no banco.

O único gol do jogo saiu aos 27 minutos do segundo tempo, depois de cruzamento perfeito de Lucas, pela esquerda. Ibrahimovic vinha de trás e mandou com o peito para o fundo das redes. Pouco antes, com o pé, em lance quase idêntico, o sueco já havia parado em defesa incrível de Ruffier.

Além do PSG, o Bastia também já se garantiu na semifinal. Monaco x Guingamp e Lille x Nantes são os outros jogos das quartas de final. Pela Copa da França, o PSG entra em campo na quarta-feira da semana que vem, contra o Bordeaux, valendo vaga nas oitavas.