Ibrahimovic marca dois, alcança feito histórico e garante vitória do PSG

Com dois gols de pênalti de Ibrahimovic, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, de virada, em casa, neste domingo e abriu vantagem na liderança do Campeonato Francês. O resultado levou o time anfitrião aos 23 pontos, com cinco de vantagem para o segundo colocado, o Angers. Os visitantes caíram para o 16º lugar, com oito pontos.

Ao balançar a rede por duas vezes, Ibrahimovic ganhou de presente de aniversário um feito histórico. Ele, que completou 34 anos no sábado, chegou a 110 gols com a camisa do PSG, ultrapassou Pauleta e tornou-se o maior artilheiro do clube. O jogador ainda alcançou a marca com uma média superior ao atacante português. Bateu o recorde após 137 jogos contra 109 gols em 212 partidas do luso. O brasileiro Ronaldo Fenômeno, acompanhado da namorada, e a cantora Rihanna estiveram no estádio e assistiram ao feito do atacante sueco.

Em campo, o PSG, com um trio de atacantes formado por Di María, Cavani e Ibrahimovic começou pressionando, mas parava no goleiro Mandanda. O Olympique de Marselha foi mais objetivo e, na primeira vez que se arriscou ao ataque, conseguiu abrir o marcador. Aos 31 minutos, Batsuahyi aproveitou cruzamento de Barrada e, nas costas do brasileiro David Luiz, cabeceou para as redes.

O time da casa voltou a dominar a partida e conseguiu igualar o marcador aos 40 minutos. Ibrahimovic aproveitou um recuo errado, roubou a bola e foi derrubado por Mandanda. Pênalti, que ele próprio cobrou para deixar tudo igual. No minuto seguinte, Ibrahimovic cabeceou para trás e a bola bateu no braço de Rolando dentro da área. Novo pênalti e mais um gol do sueco na partida.

O Olympique teve grande chance de igualar novamente o marcador aos nove minutos do segundo tempo. Aurier derrubou Barrrada na área e o árbitro anotou mais um pênalti. Barrada, no entanto, não teve a mesma categoria do que o centroavante adversário, bateu e o goleiro Trapp espalmou para garantir a vitória do PSG.

O Campeonato Francês agora vai ter uma pausa por causa dos jogos das seleções europeias e volta apenas no dia 17, quando o Paris Saint Germain enfrenta o Bastia fora de casa. No dia seguinte, o Olympique de Marselha encara o Lorient em seu estádio.