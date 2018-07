Ibrahimovic marca dois, dá duas assistências e líder PSG goleia

Com dois gols e duas assistências de Ibrahimovic, o Paris Saint-Germain goleou o Reims por 4 a 1 neste sábado, em casa, e chegou à sua 23.ª vitória em 27 jogos do Campeonato Francês. O resultado deixa o time anfitrião com uma vantagem de 27 pontos em relação ao Monaco, o segundo colocado, na liderança da competição. Os visitantes estão em 17.º lugar com 29 pontos.

A vitória da equipe da capital francesa começou a ser construída aos 12 minutos da primeira etapa. Ibrahimovic fez bom lançamento para o lateral-direito Van der Wiel, que tocou na saída do goleiro para abrir o marcador. O Reims esboçou uma reação aos 34. Após saída errada do goleiro Trapp, Oniangué aproveitou e mandou para as redes.

Incomodado com o setor ofensivo, o técnico Laurent Blanc optou por mexer no Paris Saint-Germain ainda na etapa inicial. Aos 40 minutos, colocou o brasileiro Lucas na vaga do argentino Di Maria, que deixou o gramado sem cumprimentar o treinador.

A substituição, no entanto, surtiu efeito. Lucas fez boa jogada da direita para o meio, tabelando com Verratti e Ibrahimovic. A zaga travou o chute e a bola sobrou para o sueco, que voltou a deixar os anfitriões em vantagem. Nos acréscimos, aos 46, Ibrahimovic deu passe para Cavani bater rasteiro e ampliar.

A vitória foi sacramentada aos 23 minutos da etapa final. Sem sofrer com a pressão do adversário, o Paris Saint-Germain foi ao ataque. Van der Wiel cruzou para Ibrahimovic, que bateu de primeira e deu números finais ao jogo. Foi o 23º gol do sueco na competição, artilheiro isolado com vantagem de 11 tentos para o segundo colocado.

O Paris Saint-Germain volta a campo no próximo dia 28, domingo, quando visitará o Lyon pela 28.ª rodada do Francês. O Reims receberá no próximo sábado o Bordeaux.