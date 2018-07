Ibrahimovic marca dois e Manchester United vence na reestreia de Pogba

Com dois gols de Ibrahimovic, o Manchester United derrotou o Southampton por 2 a 0 nesta sexta-feira, em casa, no duelo que também marcou a reestreia do volante Pogba na equipe anfitriã. O resultado positivo levou o time aos seis pontos na classificação do Campeonato Inglês em dois jogos disputados.

Foi o terceiro gol do craque sueco na competição. Na primeira rodada, Ibrahimovic marcou na vitória fora de casa sobre o Bournemouth por 3 a 1. O Manchester United volta a campo pelo Inglês no próximo dia 27 contra o Hull City, fora de casa. No mesmo dia, o Southampton recebe o Sunderland.

No duelo desta sexta, o técnico José Mourinho surpreendeu ao colocar Pogba para começar em campo entre os titulares. Na véspera da partida, ele afirmou que o jogador não teria condições de atuar os 90 minutos.

Mas o francês demonstrou que está bem fisicamente e fez um bom jogo em seu retorno quatro anos depois de deixar o Manchester para atuar pela Juventus. Teve boa movimentação e permaneceu na partida até o fim. Só não conseguiu marcar seu gol.

Os anfitriões saíram na frente aos 36 minutos do primeiro tempo. Rooney recebeu na ponta-direita, dominou, olhou para a área e cruzou na cabeça de Ibrahimovic, que mandou para as redes.

O segundo gol saiu aos oito minutos da etapa final. Clasie derrubou Shaw na área e o árbitro marcou pênalti. Ibrahimovic foi para a cobrança e bateu firme no canto direito do goleiro, que caiu para o lado esquerdo.