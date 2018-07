Ibrahimovic marca duas vezes e PSG mantém invencibilidade

Artilheiro dos gols bonitos, Ibrahimovic teve pouco trabalhar para balançar as redes duas vezes e garantir a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bastia, por 2 a 0, fora de casa, neste sábado, pela 10.ª rodada do Francês. O sueco anotou dois gols na metade final da segunda etapa, sempre com o gol aberto. Ganhou moral para o confronto diante do Real Madrid, quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Aos 27 minutos, o goleiro do Bastia saiu aos pés de Cavani, se jogou no chão e acabou abrindo espaço para o uruguaio rolar para trás e deixar Ibrahimovic com o gol aberto. Pouco depois, aos 39, Aurier fez boa jogada pela direita, chegou à linha de fundo, e passou para o sueco, novamente sem goleiro, balançar as redes.

Com os dois gols marcados neste sábado, Ibrahimovic se recupera na briga pela artilharia, agora com seis gols no Francês. O sueco, que fez 30, 26 e 19 gols nas suas três primeiras temporadas pelo PSG, ainda está bastante distante da sua média.

O clube, porém, vai muito bem. Em 10 rodadas, o PSG venceu oito vezes e empatou duas. Com 21 gols marcados e apenas cinco sofridos, lidera com folga. Tem 26 pontos, contra 18 do vice-líder Angers, que ainda joga na rodada. O Caen, em terceiro, também soma 18.

Na sexta, dois dos virtuais rivais do PSG pelo título se enfrentaram em Montecarlo. Pasalic abriu o placar para o Monaco, mas o brasileiro Rafael anotou para o Lyon e selou o empate em 1 a 1. Wallace, zagueiro da seleção olímpica, foi expulso. Com 16 pontos, o Lyon é por enquanto o quinto, enquanto o Monaco, com 14, está em 10.º lugar.