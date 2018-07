Ibrahimovic marca e Manchester United vence fácil na estreia do Inglês

Manchester United e José Mourinho demonstraram plena sintonia na estreia do Campeonato Inglês. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, a equipe teve atuação sólida e venceu o Bournemouth com muita facilidade, por 3 a 1. Mata, Rooney e Ibrahimovic marcaram os gols do triunfo.

O resultado confirma a boa expectativa criada após a estreia oficial de Mourinho. Na disputa da Supercopa da Inglaterra, também com um gol de Ibrahimovic, o Manchester United venceu o Leicester, por 2 a 1, e conquistou o primeiro título da temporada.

Depois de um início de jogo travado, o time visitante melhorou a partir dos 20 minutos. O primeiro gol, porém, sairia somente com a ajuda de Simon Francis. Após recuo errado do lateral-direito, Mata se antecipou e chutou para boa defesa do goleiro. Mas, no rebote, a bola bateu em Francis e sobrou novamente para o espanhol, agora com o gol aberto, empurrar para as redes.

O segundo tempo seria ainda mais tranquilo ao Manchester United. Rooney ampliou logo aos 13, de cabeça, aproveitando chute errado de Martial. E, apenas cinco minutos depois, Ibrahimovic recebeu na intermediária, carregou e bateu de fora da área, rasteiro e no canto, marcando um bonito gol.

Com o duelo praticamente definido, a equipe de José Mourinho diminuiu o ritmo nos minutos finais. O Bournemouth ainda descontou com Adam Smith, que acertou bonito chute no ângulo, mas não teve forças para buscar a igualdade.