Ibrahimovic marca e Suécia derrota o Irã por 3 a 1 em amistoso

Depois de dois gols diante da Moldávia na sexta-feira, Ibrahimovic mostrou estar vivendo grande fase e voltou a balançar as redes nesta terça. Foi ele quem abriu o placar e encaminhou a vitória da seleção sueca por 3 a 1 diante do Irã, em amistoso realizado em Estocolmo.

O atacante do Paris Saint-Germain aproveitou cruzamento da direita para fazer, de cabeça, aos 11 minutos do primeiro tempo. Apenas dez minutos depois, Marcus Berg ampliou. Aos 24, Javad Nekounam cobrou pênalti com categoria e diminuiu, mas no fim do segundo tempo, quando os iranianos tentavam a reação, Toivonen garantiu o triunfo.

Ainda nesta terça, a Rússia fez sua primeira partida depois dos incidentes que suspenderam o duelo de sexta-feira diante de Montenegro, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Sem o goleiro Akinfeev, atingido por um morteiro naquela ocasião, o país só empatou por 0 a 0 com o Casaquistão, mesmo atuando em casa, em jogo no qual o técnico Fabio Capello aproveitou para fazer diversos testes.

Quem também ficou no empate foi a Suíça, que recebeu os Estados Unidos em Zurique e saiu perdendo no fim do primeiro tempo com o belo gol de falta de Brek Shea. O empate só veio na etapa final, e depois que Altidore foi expulso. Stocker marcou aos 35 minutos e garantiu o 1 a 1.

Já a Ucrânia aproveitou-se do fato de atuar em casa para derrotar a Letônia por 1 a 0, com o gol solitário de Yarmolenko. Em outros jogos do dia, Liechtenstein derrotou San Marino também por 1 a 0, a Síria passou pelo Tajiquistão por 3 a 2 e a Estônia ficou no 1 a 1 com a Islândia.