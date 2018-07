Ibrahimovic marca e Suécia só empata com Montenegro por 1 a 1

Mais de dois meses depois, Ibrahimovic voltou a marcar um gol neste sábado. O atacante, que ficou quase um mês afastado por lesão nesse meio tempo, fez o gol da Suécia no empate em 1 a 1 com Montenegro, fora de casa, em Podgorica, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa/2016.

O gol, aos nove minutos, saiu num lance de sorte. O zagueiro tentou cortar, mas a bola bateu em Zengin, novamente no defensor, e caiu perto de Ibrahimovic, que foi esperto, esticou a perna e fez. Jovetic, de pênalti, empatou a 10 minutos do fim.

Também pelo Grupo G, a Áustria ganhou da Rússia, por 1 a 0, em Viena, num gol de Okotie. Já Liechtenstein fez 1 a 0 na Moldávia, fora de casa, obtendo sua primeira vitória em partidas oficiais em três anos e meio. Como visitante, o único triunfo havia sido em 2004, sobre Luxemburgo. Burgmeier marcou aos 29 do segundo tempo e foi o herói.

Com os resultados do dia, a Áustria segue na liderança, com 10 pontos, contra seis da Suécia e cinco da Rússia e de Montenegro. Liechtenstein tem quatro e a Moldávia penas um pontos.

SUÍÇA GOLEIA

Pelo Grupo E, a Suíça fez 4 a 0 na Lituânia, em St. Gallen, com dois gols de Shaqiri e um de Schär. O goleiro lituano ajudou marcando um gol contra ao sair muito mal na cobrança de um escanteio, aos 21 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, os suíços assumiram o segundo lugar da chave, com seis pontos, atrás apenas da Inglaterra, que tem 12. Eslovênia e Lituânia também têm seis, mas pior saldo de gols. Estônia (quatro) e San Marino (um) completam o grupo.