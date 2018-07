Ibrahimovic marca mais um e PSG vence Dínamo Zagreb

ZAGREB - O sueco Ibrahimovic manteve, nesta terça-feira, a média de um gol por jogo na temporada. Com mais um gol dele e o outro do francês Ménez, o Paris Saint-Germain venceu o Dínamo de Zagreb, fora de casa, por 2 a 0, e se recuperou na terceira rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões. Pelo mesmo grupo, o líder Porto fez 3 a 2 no Dínamo de Kiev, em Portugal, e manteve os 100% de aproveitamento.

O gol de Ibrahimovic saiu aos 33 minutos do primeiro tempo na capital da Croácia. Ménez fez jogada individual, foi à linha de fundo e rolou para a chegada do sueco, que, mesmo desequilibrado, tocou para as redes. Até aqui, na temporada, são 11 jogos de Ibrahimovic pelo PSG, com igual número de gols. Na Liga dos Campeões, ele marcou duas vezes em três partidas.

Ainda no primeiro tempo, o PSG ampliou. Em contra-ataque rápido, Pastore puxou a bola pelo meio e tinha duas opções de passe. A defesa se concentrou em Ibrahimovic, deixando Ménez livre na esquerda. Ele recebeu, jogou para a canhota, e bateu por entre as pernas do goleiro.

No outro jogo do Grupo A, mais artilheiro brilhou: Jackson Martínez. O colombiano marcou duas vezes na vitória do Porto sobre o Dínamo de Kiev, por 3 a 2. Varela abriu o placar para os donos da casa, mas Husyev empatou logo em seguida. Ainda no primeiro tempo, Martínez fez o primeiro dele.

Na segunda etapa, aos 27, o nigeriano Ideye deixou tudo igual, mas o empate durou até os 33, quando Martínez fez mais um. O colombiano, contratado junto ao Jaguares (México) no meio do ano, já fez oito gols em 10 jogos pelo Porto e vem atraindo a atenção dos grandes da Europa.

Após o fim do primeiro turno, a liderança do Grupo A é do Porto, com nove pontos. Em segundo vem o PSG, com seis, seguido dos Dínamos de Kiev e de Zagreb, respectivamente com três e nenhum ponto. Na próxima rodada, daqui a duas semanas, os confrontos desta quarta-feira acontecem com mando invertido.